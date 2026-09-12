Тайфунът „Делфин“ удари Китай: над 1 милион евакуирани, Шанхай е море, няма полети
150 км/ч ветрове, поройни дъждове и опасност от наводнения и свлачища обхванаха източната част на страната
Следете всички новини, анализи и коментари за Филипини. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
150 км/ч ветрове, поройни дъждове и опасност от наводнения и свлачища обхванаха източната част на страната
Вилнее край Филипините
Силен трус разлюля южната част на страната в първия учебен ден, а властите наредиха незабавна евакуация на крайбрежните райони заради опасност от вълн...
С височина 2463 метра, той е известен с перфектната си конусовидна форма
Местните жители са призовани да останат по домовете си
Потънал е при добро време на близо 2 километра от брега
Двете страни си размениха остри обвинения след инцидент край архипелага Спратли
Страната ни е за първи път на финал след 1970 г.
Пркилюченското риалити тръгва по родния ефир след дни
Трусът е станал на дълбочина от 10 километра
Китайски кораби блокираха филипински лодки
Светът достигна още един крайъгълен камък
Край на една изключителна кариера
Повечето загинали са военни, има и цивилни
Мани Пакиао ще се кандидатира на изборите във Филипините през 2022
Метеорологичната служба предупреди за опасности от свлачища и високи вълни
Станислава Андреева ще представя страната ни на световен конкурс в Манила
Ранените са 432, двама са безследно изчезнали
Местните власти съобщават и за около 60 ранени
Мъже с трънни венци на главите се самобичуват на север от Манила, както традицията повелява