Цяла България гледа лъвовете ни на Световното по волейбол

Националният ни отбор по волейбол ще играе днес срещу тима на Италия за титлата на световното първенство във Филипините.

Финалът е от 13,30 ч, а от 9,30 е срещата за бронза между Чехия и Полша.

В полуфиналите българските национали надиграха състава на Чехия с 3:1, а настоящият първенец на планетата - Италия, спечели срещу европейския шампион Полша с 3:0.

България е за първи път на финал след 1970 г.,

когато тимът ни губи на първенството в София от тогавашния отбор на ГДР с 2:3 гейма.

В цялата страна ще има организирани места с големи екрани, където феновете ще могат да гледат заедно мача.

Вижте къде:

София, стадион „Юнак“

София, пл. „Александър Невски“

София, зала „Левски София“, Garitage Park

Перник, зала Борис Гюдеров

Царево, Народно читалище "Георги Кондолов"

Пловдив - фонтана пред Общината

Бургас - пред Общината

Русе - пред Общината

Велико Търново - парк "Марно Поле"

Враца - залата на Народно читалище "Развитие 1869"

Ямбол - МОЛ Ямбол

Смолян - Спортна зала ,, Величко Чолаков"

Разлог - централен площад

Плевен - площад Възраждане

Габрово - площад Възраждане

Добрич – Скейтпарк / Градски парк „Св. Георги"

Сандански - Спортна зала

Варна - вход на Морска градина

Димитровград - централен площад пред Общината

София - Театър Artvent в УАСГ

Община Белослав - Beloslav Municipality местност "Авренска поляна

Горна Малина – на площада

София - УАСГ - Аула МАКСИМА

Троян - площад ”Възраждане

Правец - централен площад

Кюстендил - площад Велбъжд

Сливен - площада пред Общината

Благоевград - пред МОЛ Ларго

Стара Загора - античната улица пред операта

Радомир - МКИЦ "Европа" (младежки дом)

Самоков - Спортен комплекс Самоков

Асеновград - центъра пред Общината

Дупница - площад „Свобода“

Червен бряг - НЧ „Никола Й. Вапцаров – 1908“

Пазарджик - парк Стадиона

Видин - Cпортна зала “Фестивална”

Етрополе - централен площад

Ловеч - малка сцена в зоната на фестивала

