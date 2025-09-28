Цяла България гледа лъвовете ни на Световното по волейбол

Националният ни отбор по волейбол ще играе днес срещу тима на Италия за титлата на световното първенство във Филипините.
Финалът е от 13,30 ч, а от 9,30 е срещата за бронза между Чехия и Полша.
В полуфиналите българските национали надиграха състава на Чехия с 3:1, а настоящият първенец на планетата - Италия, спечели срещу европейския шампион Полша с 3:0.
България е за първи път на финал след 1970 г.,
когато тимът ни губи на първенството в София от тогавашния отбор на ГДР с 2:3 гейма.
В цялата страна ще има организирани места с големи екрани, където феновете ще могат да гледат заедно мача.
Вижте къде:
София, стадион „Юнак“
София, пл. „Александър Невски“
София, зала „Левски София“, Garitage Park
Перник, зала Борис Гюдеров
Царево, Народно читалище "Георги Кондолов"
Пловдив - фонтана пред Общината
Бургас - пред Общината
Русе - пред Общината
Велико Търново - парк "Марно Поле"
Враца - залата на Народно читалище "Развитие 1869"
Ямбол - МОЛ Ямбол
Смолян - Спортна зала ,, Величко Чолаков"
Разлог - централен площад
Плевен - площад Възраждане
Габрово - площад Възраждане
Добрич – Скейтпарк / Градски парк „Св. Георги"
Сандански - Спортна зала
Варна - вход на Морска градина
Димитровград - централен площад пред Общината
София - Театър Artvent в УАСГ
Община Белослав - Beloslav Municipality местност "Авренска поляна
Горна Малина – на площада
София - УАСГ - Аула МАКСИМА
Троян - площад ”Възраждане
Правец - централен площад
Кюстендил - площад Велбъжд
Сливен - площада пред Общината
Благоевград - пред МОЛ Ларго
Стара Загора - античната улица пред операта
Радомир - МКИЦ "Европа" (младежки дом)
Самоков - Спортен комплекс Самоков
Асеновград - центъра пред Общината
Дупница - площад „Свобода“
Червен бряг - НЧ „Никола Й. Вапцаров – 1908“
Пазарджик - парк Стадиона
Видин - Cпортна зала “Фестивална”
Етрополе - централен площад
Ловеч - малка сцена в зоната на фестивала
