Кои са българските волейболни лъвове

България отново има повод за радост след 55 години чакане.

Утре (28 септември) в 13:30 ч. националният ни отбор по волейбол излиза в мач финал на Световното първенство срещу Италия. Пътят дотук не беше лесен за най-младия отбор на този шампионат. Възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини, които ни накараха да се гордеем, са: Симеон Николов, Аспарух Аспарухов, Александър Николов, Мартин Атанасов, Алекс Грозданов, Илия Петков, Дамян Колев и Преслав Петков.

Мачът утре ще се излъчва по всички национални телевизии и ще прикове погледите на всички в нашата страна. БЛИЦ събра за вас всичко най-важно за нашите герои на това световно:

Симеон Николов

Роден на 24 ноември 2006 г. в София, зодия Стрелец. Висок е 208 см, тежи около 92 кг, с отскок за атака 363 см и блок 340 см. Играе с дясна ръка. Син е на легендата Владимир Николов, а брат му Александър също е в националния тим. През 2024 г. постави рекорд по скорост на сервис в NCAA, а през лятото на 2025 премина в руския Локомотив Новосибирск.

Аспарух Аспарухов

Роден през 2000 г., зодия Дева. Висок е 201 см и тежи 92 кг. Външен нападател, известен с мощната си атака и стабилен сервис. Играе с дясна ръка и е един от най-енергичните състезатели в състава.

Александър Николов

Роден през 2003 г. в София, зодия Водолей. Висок е 201 см, тежи 90 кг. Външен нападател със силна дясна ръка и стабилен прием. Един от най-талантливите играчи в световния волейбол, син на Владимир Николов и брат на Симеон.

Мартин Атанасов

Роден през 1996 г. във Варна, зодия Близнаци. Висок е 198 см, тежи 90 кг. Посрещач с опит в няколко европейски клуба, силната му страна е стабилната атака от задна линия и агресивният начален удар.

Алекс Грозданов (Капитан)

Роден през 1997 г., зодия Телец. Висок е 205 см, тежи 86 кг. Централен блокировач, който се отличава с бърза реакция на мрежата и силен блок. Играл е в няколко чуждестранни клуба и е сред опитните фигури в тима.

Илия Петков



Роден през 1995 г., зодия Лъв. Висок е 200 см, тежи 95 кг. Централен блокировач, ключов за защитата на мрежата. Известен със силата си в блокадата и добрия тайминг.

Дамян Колев (либeро)



Роден на 11 януари 2002 г., зодия Козирог. Висок е 176 см, тежи около 72 кг. Играч на Левски София. Като либеро неговата задача е да държи стабилен прием и защита – незаменим в организацията на задната линия.

Преслав Петков (резервен център)



Роден на 28 октомври 2003 г., зодия Скорпион. Висок е 207 см, играе в италианския клуб Folgore Massa. Отличава се с мощен блок и стабилна атака, използван в ключови моменти за освежаване на центъра.

Джанлоренцо Бленджини (старши треньор)



Роден на 29 декември 1971 г. в Торино, зодия Козирог. Италианец с прякор „Чико“, който изведе Италия до сребро на Олимпиадата в Рио 2016. Работил е в клубове като Лубе Чивитанова, с които печели титли и купи. От 2024 г. е селекционер на България, първият чужденец на този пост. Неговата мисия е не само да печели мачове, но и да развива младите играчи, а програмата на FIVB го подкрепя като част от дългосрочен проект за българския волейбол.

