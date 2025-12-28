Няма спирка! Страхотен успех за Мони Николов

Световният вицешампион с България Симеон Николов и неговият Локомотив (Новосибирск) записаха 12-а победа от началото на сезона в руската волейболна Суперлига.

Воденият от Пламен Константинов тим се наложи като гост над Ярославич в Ярославъл с 3:1 гейма (25:15, 26:28, 25:17, 25:21) в среща от 15-ия кръг на шампионата.

Симеон Николов изигра пореден силен мач за Локомотив и завърши с 10 точки, от които впечатляващите 7 блока. Българинът получи оценка 6.6 за представянето си - втората най-висока в мача.

Най-резултатен за победителите бе диагоналът Иля Казаченков с 26 точки. Александър Маркин също допринесе значително с 13 точки, включително 2 блока и стабилно представяне на посрещане.

С успеха Локомотив (Новосибирск) се изкачи на второ място във временното класиране с 36 точки след 12 победи и 3 загуби.

Двубоят бе последен за тима на Пламен Константинов за календарната 2025 година. Следващото предизвикателство пред Локомотив е домакинство на Кузбас (Кемерово) на 5 януари.

