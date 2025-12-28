Отиде си бивш шеф на Барселона

Бившият вицепрезидент на Барселона Карлес Виларуби е починал на 71 години, съобщиха медиите в Каталуния.

Виларуби беше в ръководството на гранда по време на управлението на Сандро Росел и Хосеп Мария Бартомеу.

Виларуби беше бизнесмен с широка и разнообразна професионална кариера, както в света на бизнеса, така и в спортните и културните институции. Той беше човек, отдаден на Каталуния и защитата на каталунския език, и близък приятел на бившия президент Жорди Пуйол.

През 2010 г. Виларуби зае поста институционален вицепрезидент и представляваше клуба до паметния 1 октомври 2017 г., когато подаде оставка, защото беше един от онези, които смятаха, че мачът срещу Лас Палмас никога не е трябвало да се играе поради събитията, разиграли се по улиците на Каталуния по време на референдума за отделяне на Каталуния от Испания.

