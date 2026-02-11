Катя Дафовска издаде голямата тайна за бронзовата Лора

Единствената шампионка от България от зимна Олимпиада Екатерина Дафовска бе много щастлива от спечеления бронз днес от Лора Христова в индивидуалния старт на 15 километра на Игрите в Милано и Кортина.

Златната ни медалистка от същата дисциплина от Нагано 1998 участва в церемонията по награждаването, като връчи на Христова талисмана игрите в Италия от името на Международния съюз по биатлон.

"Днес беше такъв хубав... изненадащ ден - каза греещата от щастие Катя. - Още като тръгнах от България си пожелах да награждавам някой. Направо сме на седмото небе, че това се случи още на първия старт. Поздравления за Лора, за екипа, за абсолютно всички замесени.

Всички тръпнахме, следяхме. Много добре й тръгнаха и ски, и бягане. И най-вече тя беше много спокойна в стрелбата. Това е професионализъм.

Миналата година на Световното пак ме бяха сложили да награждавам, когато Милена (Тодорова) стана пета на масовия старт. Снощи ми казаха: Катя, утре ти ще награждаваш на 15 километра, защото това е твоята дисциплина.

Талант, талант. Лорчето показа, че има още много какво да очакваме от нея. Със сигурност този медал може да й даде крила. Нейната кариера тепърва предстои, ще има още Олимпиади. Но това, което направи днес, ще се помни.

Толкова се радвах, че не помня какво съм й казала. Поздравих я и на стълбичката й казах: Браво, хубавицата ми!, защото тя е най-хубава на стълбичката.

Този медал дава сигурност, че са работили правилно, защото имаше доста колебания преди самата Олимпиада, че нашите треньори. Това е потвърждение, че на главния треньор Волфганг Пихлер програмата работи и че Лора е изпълнявала всичко. Всички ще имат криле, за следващите стартове очаквам да се отпуснат малко повече. И Милена да се успокои, защото тя също е в много добра форма.

Мъжете също не са никак зле. Всичко е до това да са спокойни. Да покажат в следващите стартове, защото имат още - спринт, преследване, масов старт, в който Лора със сигурност вече влиза, това са шансове. Но да не ги напрягаме. Това, което с 20 човека делегация направиха нашите спортисти с два бронза, трябва да сме благодарни. На зимна Олимпиада през 20 години печелим по един медал, не е всяка Олимпиада. Но нека да си мечтаем за повече, колкото повече, толкова повече."

