Катя Дафовска издаде голямата тайна за бронзовата Лора
Даже не помни какво й е казала на награждаването
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Даже не помни какво й е казала на награждаването
Христо Марков и Екатерина Дафовска наградиха призьорите в последния ден от зимния олимпийски фестивал
Олимпийската шампионка бе преизбрана на извънредното общо събрание
Заради пандемията от коронавирус националите започват подготовка със закъснение
Градът отбелязва с него годишнината от титлата на Катя Дафовска от игрите в Нагано 98
Синът на Катя Дафовска стигна до битката за медалите на 1500 м в Йевле
Красимир Анев е отказал да участва в стартовете по биатлон за Световната купа в САЩ и Канада заради часовата разлика, разкри президентът на федерацият...
Красимир Анев и председателят на българската федерация по биатлон Екатерина Дафовска задълбочиха конфликта в националния отбор след европейското първе...