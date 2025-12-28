Жената на Жота с много силни за Ливърпул

Съпругата на трагично загиналия през лятото в автомобилна катастрофа Диого Жота изказа своите благодарности към Ливърпул.

Както е известно, вчера мърсисайдци направиха голям жест и отдадоха почит на своя нападател. Децата на Диого и половинката му Руте изведоха Ливърпул и Уулвърхямптън на терена. Както е известно, Жота игра за "вълците" преди трансфера си на "Анфийлд".

"От дъното на сърцето си искам да благодаря на клуба и на всички фенове за любовта, уважението и подкрепата, която показаха в тези изключително трудни времена. Вашите съобщения и жестове означават повече, отколкото може да се изрази с думи", написа Руте Кардозо в Instagram.

