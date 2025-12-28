Интер завършва годината на върха

Интер постигна ценна победа с 1:0 като гост на Аталанта в дербито от 17-ия кръг на Серия А и се върна на върха във временното класиране. Единственото попадение в срещата реализира капитанът Лаутаро Мартинес, който отново се превърна в герой за "нерадзурите".

С трите точки тимът от Милано събра 36 и изпревари Милан, който остава втори с 35. Аталанта пък се намира на 10-о място с актив от 22 точки.

Двубоят в Бергамо започна динамично, като още в 8-ата минута Лаутаро не успя да се възползва от добра възможност след ситуация, създадена от Пьотр Желински. В 27-ата минута аржентинецът отново бе близо до гола, но вратарят Марко Карнезеки спаси удара му.

Интер имаше отменено попадение в 35-ата минута, когато след комбинация между Желински, Мартинес и Маркус Тюрам французинът се разписа, но голът не бе зачетен заради засада. Аталанта също имаше своите моменти, но Джанлука Скамака не успя да ги материализира.

След почивката двата отбора продължиха да търсят попадение, като и домакините имаха отменен гол, а Ян Зомер направи ключово спасяване. Решаващият момент дойде в 65-ата минута, когато след груба грешка в защитата Пио Еспозито асистира на Лаутаро Мартинес, а капитанът на Интер не сбърка и отбеляза за 1:0.

В заключителните минути Аталанта натисна, но Лазар Самарджич пропусна отличен шанс да донесе равенство. Така Интер си тръгна с пълен актив от Бергамо и ще посрещне следващия кръг като лидер в Серия А.

