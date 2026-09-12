Рома полудя в края! Два късни гола я върнаха на върха
Аталанта водеше до 89-ата минута, но Ермосо и Суле обърнаха мача за четири минути на Олимпико
Следете всички новини, анализи и коментари за Аталанта. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Аталанта водеше до 89-ата минута, но Ермосо и Суле обърнаха мача за четири минути на Олимпико
Аталанта удари „росонерите“ насред „Сан Сиро“, а кризата става все по-дълбока
Нулево равенство с Дженоа остави отбора извън топ 6 преди финалната фаза
Аталанта доминира, но рухна в най-важния момент
Равенството 1:1 остави тимовете в преследване на челото в Серия А
Аталанта натисна, но един миг реши всичко в полза на „старата госпожа“
Римляните водиха два пъти, но късен гол на Юнус Муса остави полуфинала за Купата на Италия напълно отворен
Бергамаските спечелиха с 3:0 и чакат Болоня-Лацио
С трите точки тимът от Милано събра 36 и изпревари Милан
Селтик измъкна равенството в Бергамо
Бергамаските спечелиха като гости с 3:0
Италия вече има победител в Лига Европа
Адемола Лукман бе изумителният герой за италианския тим
Другият тим е логичен - Байер Леверкузен
Червените спечелиха минимално реванша в Аталанта
Невероятна загуба с 0:3 за червените
Аталанта" разказва историята на древногръцките митове и едно смело момиче
"Нерадзурите" биха Аталанта в дербито
Още няколко отбора се класираха за осминафиалите
Червените разпиляха Аталанта с 5:0, Борусия М също с погром