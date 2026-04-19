Рома спря Аталанта, но и двата отбора губят позиции

Рома и Аталанта завършиха с равенство 1:1 в двубой от 33-ия кръг на Серия А. Срещата на „Стадио Олимпико“ премина при равностойна игра, в която и двата отбора заложиха повече на сигурността, отколкото на риска. Точката оставя съперниците в битката за топ 4, но не им дава сериозен тласък в класирането. Напрежението в челото остава високо в решителната фаза на сезона.

Гостите от Бергамо откриха резултата още в 12-ата минута чрез Никола Кръстович след асистенция на Мартен де Роон. Рома отговори точно преди почивката, когато Марио Ермосо изравни след подаване на Девейне Ренш и върна интригата.

През второто полувреме темпото спадна, а двата отбора избягваха излишни рискове. Така логично мачът приключи без нови голове и без победител.

В класирането Рома заема 6-ото място с 58 точки, докато Аталанта е 7-а с 54 и остава в преследване на местата, даващи право на участие в Шампионската лига.

Мачове от 33-ия кръг на футболното първенство на Италия:

Удинезе - Парма - 0:1

Наполи - Лацио - 0:2

Рома - Аталанта - 1:1

В неделя:

Кремонезе - Торино

Верона - Милан

Пиза - Дженоа

Ювентус - Болоня

В понеделник:

Лече - Фиорентина

От петък:

Сасуоло - Комо - 2:1

Интер - Каляри - 3:0

В класирането води Интер със 78 точки, пред Наполи с 66, Милан с 63 и Ювентус с 60.

