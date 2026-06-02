Трансферно дерби за милиони! Левски цака ЦСКА

Шампионът на България Левски ще се опита да привлече футболист, който е силно желан и от ЦСКА.

Левски е направил опит да привлече полузащитника на Апоел Беер Шева Лукас Вентура, но първата оферта на шампионите е била отхвърлена, съобщава израелското издание „One“.

Според информацията, от „Герена“ вече са осъществили контакт с клуба и са изпратили предложение за бразилеца. То обаче не е удовлетворило ръководството на Апоел Беер Шева, което е отказало да започне преговори при подобни финансови параметри, пише go.bg.

В Израел оценяват високо качествата на 26-годишния халф и го смятат за една от ключовите фигури в състава. Именно затова не възнамеряват да се разделят лесно с него, особено преди участието на тима в европейските клубни турнири.

Местните източници твърдят, че евентуални разговори за трансфер могат да стартират единствено при значително по-висока оферта. Според оценките на Апоел Беер Шева, стойността на Вентура надхвърля 3 милиона евро.

Интересът на Левски към бразилеца не е изненадващ. Сините имаха възможност да се запознаят отблизо с качествата му в директните сблъсъци между двата отбора в европейските клубни турнири през миналия сезон. Миналото лято името му беше свързвано и с ЦСКА, но до сделка не се стигна.

На този етап позицията на израелския клуб е категорична, но не е изключено темата около бъдещето на Лукас Вентура да остане актуална и през следващите седмици от летния трансферен прозорец.

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