Голяма закана от лалетата за Мондиала

Селекционерът на Нидерландия Роналд Куман демонстрира умерена увереност и отказа да влиза в ролята на пророк броени дни преди старта на Световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико. Пред медиите специалистът призна, че не може да прогнозира докъде точно ще достигне тимът му в надпреварата, но е напълно уверен, че „лалетата“ притежават нужните сили и аргументи, за да се представят изключително силно на планетарния форум.

Последни детайли на европейска земя

Футболистите от Ниската земя се намират в заключителния етап на своята подготовка, като в сряда ще излязат в Ротердам за контролен мач срещу тима на Алжир. Това ще бъде последната официална проверка за нидерландците на родна земя преди заминаването им зад океана. Вече на американски терен тимът ще направи и финално сработване, като за 8 юни в Ню Йорк е насрочена приятелска среща с отбора на Узбекистан.

В преследване на нов голям успех

Очакванията към състава на Роналд Куман са високи, след като преди две години тимът показа сериозна класа и достигна до полуфиналите на последното Европейско първенство по футбол. На предстоящия Мондиал Нидерландия попадна в измамно коварна група в компанията на отборите на Швеция, Япония и Тунис. Голямото предизвикателство за „лалетата“ започва на 14 юни, когато е официалният им дебют в турнира в сблъсък срещу непредвидимите „самураи“ от Япония.

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