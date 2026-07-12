Инфантино проговори за Тръмп. Ще отиде ли на финала?

Президентът на ФИФА Джани Инфантино каза, че редовно се чува с президента на САЩ Доналд Тръмп по време на Световното първенство по футбол.

Това стана ясно по време на интервюто му пред швейцарското издание Blue Sport.

"Звъним си редовно, почти всеки ден. Той се наслаждава на турнира. Гледа всички мачове по телевизията," каза Инфантино.

Шефът на ФИФА обясни защо Тръмп все още не е присъствал лично на мачовете от Световното и дали ще бъде на финала.

"Ако дойде на стадиона, хората ще питат: 'Какво прави тук, когато се случват толкова много драматични неща по света?'", каза Инфантино.

Инфантино също отбеляза, че е в контакт и с голяма част от президентската администрация на САЩ, която според него върши отлична работа по организирането на турнира.

Преди мача от 1/8 финала на Световното избухна скандал около националния отбор на САЩ, когато дисциплинарната комисия на ФИФА замени с изпитателен срок дисквалификацията на най-добрия голмайстор на американците Фоларин Балогун, която трябваше да изтърпи в мача с белгийците заради червен карт, получен по-рано.

Тръмп каза, че е звънял на ръководителя на ФИФА по този въпрос, но не е казал какво трябва да се направи. Инфантино каза, че дисциплинарната комисия взема такива решения самостоятелно.

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