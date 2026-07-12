Почина легендата на аржентинския футбол

Една от емблематичните фигури в историята на аржентинския футбол – Антонио Ратин, почина на 89-годишна възраст. Тъжната вест беше съобщена от единствения клуб, чийто екип той носи през цялата си професионална кариера – Бока Хуниорс.

„С огромна мъка в сърцето скърбим за кончината на Антонио Убалдо Ратин – идол и символ на нашата институция. В този тежък момент сме със семейството и близките му. Сбогом, Рата“, написаха от клуба в профила си в социалната мрежа X.

Известен с прозвището „Рата“ („Плъха“), Ратин защитава цветовете на Бока Хуниорс между 1956 и 1970 година. За този период изиграва 282 мача, отбелязва 28 гола и печели четири шампионски титли на Аржентина. Той има ключова роля и за достигането на финала на Копа Либертадорес през 1963 година.

С националния отбор на Аржентина записва участия между 1959 и 1969 година, като представя страната си на световните първенства в Чили през 1962 г. и в Англия през 1966 г.

Именно Мондиалът през 1966 година остава завинаги свързан с един от най-обсъжданите моменти в историята на турнира. В четвъртфинала срещу домакина Англия на стадион „Уембли“ Ратин е изгонен от германския съдия Рудолф Крайтлайн. Аржентинският капитан отказва веднага да напусне терена, твърдейки, че не е разбрал решението, тъй като реферът не говорел испански.

На излизане от игрището той демонстративно смачква корнер-флагчето, което тогава представлява английския национален флаг, а след това сяда за няколко минути върху червения килим, подготвен за кралица Елизабет II, превръщайки протеста си в един от най-запомнящите се епизоди в историята на световните първенства.

Години по-късно самият Ратин си спомня случката с чувство за хумор: „Когато стигнах до мястото за изпълнение на ъглов удар, усуках знаменцето и обидих англичаните. След това отидох до червения килим, по който кралицата влезе, и седях там около пет минути. Беше много хубав, дебел червен килим.“

Случаят от „Уембли“ се превръща в един от поводите ФИФА да въведе системата с жълти и червени картони, която дебютира на Световното първенство в Мексико през 1970 година.

„През целия си живот носих само две фланелки – на Бока и на Аржентина“, казва Ратин в едно от последните си интервюта – думи, които се превръщат в символ на неговата вярност към клуба и националния отбор.

След края на състезателната си кариера той за кратко е треньор на Бока Хуниорс, а по-късно се насочва към политиката. В продължение на години е депутат в долната камара на аржентинския Конгрес, представлявайки дясноцентристка политическа партия.

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