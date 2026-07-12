Инфантино е във вихъра си! Иска 64 отбора на следващото световно

Световното първенство може да отвори вратите си за още 16 държави и да се превърне в най-големия футболен турнир в историята. Президентът на ФИФА Джани Инфантино заяви, че идеята за Мондиал с 64 отбора „определено“ трябва да бъде разгледана след края на настоящото първенство.

Според него националните отбори от целия свят трябва да имат право да мечтаят за най-голямата сцена, а не тя да остава запазена територия предимно за Европа и Южна Америка. Предложението все още не е прието и предстои да бъде обсъждано от компетентните органи на ФИФА.

Мечтата няма паспорт

„Всяка нация трябва да има право да мечтае за участие на Световното първенство“, заяви Инфантино пред швейцарския портал „Блу Спорт“.

Думите му докосват най-силната магия на футбола - надеждата, че дори една малка страна може да се изправи срещу гигантите, да чуе химна си на пълен стадион и за 90 минути да се почувства като център на света.

„Когато организираме Световно първенство, трябва да го правим за целия свят, а не само за Европа и Южна Америка. Качеството на отборите е изключително високо и продължава да се повишава навсякъде“, подчерта президентът на ФИФА. Според него, когато малките футболни нации не получават реален шанс да се класират, те губят и важен стимул да инвестират и да се развиват.

Как ще изглежда гигантският Мондиал

Световното първенство през 2026 г. е първото с 48 участници вместо досегашните 32. Те бяха разпределени в 12 групи от по четири отбора, като напред продължиха първите два и осемте най-добри състава, завършили на трето място. Така за първи път беше въведена фаза на 1/16-финалите.

При разширяване до 64 държави форматът може да бъде опростен - 16 групи от по четири отбора, като само първите два тима продължават към елиминациите. Така ще отпаднат сложните сметки и сравненията между третите отбори, които белязаха настоящия турнир.

Броят на двубоите за един отбор няма да нарасне. Финалистите отново ще изиграят по осем срещи, както и при сегашния формат. Общият брой на мачовете обаче ще скочи от рекордните 104 през 2026 г. на 128 - точно два пъти повече от 64-те срещи на последното първенство с 32 участници.

Инфантино обяви победа

Преди турнира мнозина се опасяваха, че увеличаването на участниците до 48 ще доведе до твърде много неравностойни срещи и тежки поражения за дебютантите. Инфантино обаче смята, че случилото се на терена е разбило тези прогнози.

„Разширяването е огромен успех. Всички отбори играха на високо ниво. Представители на всяка конфедерация отбелязаха голове и спечелиха точки“, заяви той.

Като особено силен аргумент президентът на ФИФА посочи представянето на африканските държави. Девет от десетте представители на континента достигнаха до елиминационната фаза, докато на предишното световно първенство Африка разполагаше с общо пет места.

За Инфантино това е доказателство, че футболът вече не се развива само в традиционните сили. Разстоянието между големите и малките намалява, а национални отбори, които доскоро гледаха Мондиала само по телевизията, вече могат да объркат сметките на фаворитите.

Мечта или турнир без край

Красивата идея има и своята цена. Световно първенство със 128 мача ще изисква повече стадиони, повече пътувания и още по-сложна организация. Турнирът ще се нуждае и от огромен брой дни или от още по-натоварена програма, въпреки че самите участници няма да играят повече срещи.

Още сегашното първенство се провежда в продължение на пет седмици, а финалистите трябва да изиграят осем двубоя. Преминаването към 64 участници ще превърне Мондиала не просто в шампионат, а в цял футболен континент, който за повече от месец ще поглъща света.

Привържениците на разширяването виждат десетки нови национални празници, деца пред телевизорите и държави, които за първи път ще изпратят своите герои на най-голямата сцена. Критиците виждат риск величието на турнира да се разтвори в прекалено много мачове и умора.

Шест държави вече чакат през 2030 г.

Следващото световно първенство през 2030 г. и без друго ще прекрачи всички познати географски граници. Основни домакини ще бъдат Испания, Португалия и Мароко, а по един юбилеен мач ще приемат Уругвай, Аржентина и Парагвай в чест на стогодишнината от първия Мондиал.

Все още няма решение дали именно това издание може да бъде разширено до 64 участници. Инфантино обещава само, че въпросът ще бъде поставен на масата след края на първенството през 2026 г.

Но вратата вече е открехната. Световното започва през 1930 г. с едва 13 отбора, стига до 32 през 1998 г. и до 48 през 2026 г. Следващата спирка може да бъде 64 - число, което звучи огромно, докато не си представим една малка футболна нация, която за първи път чува химна си на Мондиал.

Тогава цифрите изчезват. Остава мечтата.

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