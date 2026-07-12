Нова титла за България! Триумфът е исторически

Йордан Николов донесе първата световна титла по джет ски за България. Николов триумфира в Бургас, където се проведоха финалите на световния шампионат и записа исторически успех за българския спорт.

Състезателят триумфира в класа на серийните джетове, след като постигна три победи от три финални гонки. Николов демонстрира отлична скорост, прецизност и стабилност в ключовите моменти, с което заслужено се изкачи на върха в крайното класиране.

Финалите в Бургас предложиха оспорвана надпревара с високо темпо и битки до последните метри. Българският представител обаче успя да се справи с конкуренцията и да запише най-значимия успех в кариерата си.

Останалите български участници също се представиха достойно и бяха близо до призовите позиции, но драматични развръзки в решаващите обиколки не им позволиха да намерят място сред медалистите.

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