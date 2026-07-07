Олимпийска бомба за България. Дисциплината на Замфиров оцеля!

Олимпийската мечта на България получи огромна новина - паралелният гигантски слалом в сноуборда остава в програмата на зимните игри през 2030 г. във френските Алпи. Решението на Международния олимпийски комитет е особено важно за страната ни, защото именно в тази дисциплина Тервел Замфиров спечели бронзов медал в Милано-Кортина 2026.

Бъдещето на паралелния гигантски слалом беше под сериозен въпрос, но МОК не го извади от олимпийската сцена и така запази една от най-реалните български пътеки към нов зимен медал.

Решението идва след месеци тревога в сноуборда. Дисциплината беше сред тези, чието бъдеще се обсъждаше, а шансът да отпадне от програмата не беше символичен, а напълно реален. За България това щеше да бъде тежък удар - не просто промяна в календара, а затваряне на вратата пред спорт, който вече показа, че може да носи олимпийски успех.

МОК обаче избра друг път. Паралелният гигантски слалом оцеля, докато класическата северна комбинация отпада от програмата след повече от век олимпийско присъствие. Според Ройтерс решението е част от опита зимните Игри да се освежат и да станат по-привлекателни за нова публика, като паралелният гигантски слалом е запазен след подобрени показатели за популярност.

В програмата за Алпите 2030 влизат и нови дисциплини. Сред тях са фрийрайд в ските и сноуборда, синхронно фигурно пързаляне, смесена единична щафета в биатлона, отборен спринт при мъжете и жените в бързото пързаляне, смесен отборен ски крос, смесен отборен паралелен слалом в сноуборда и супер отборно състезание за жени в ски скоковете.

Зимните олимпийски игри през 2030 г. ще останат в историята и с първия пълен паритет между половете. Квотите ще бъдат разпределени почти поравно, а в 126 дисциплини се очаква да участват около 3046 спортисти - 1525 жени и 1521 мъже, включително състезателите по ски алпинизъм като допълнителен спорт на домакините.

За света това е промяна в олимпийската програма. За България обаче е много повече - спасен шанс. След бронза на Тервел Замфиров паралелният гигантски слалом вече не е просто дисциплина от зимните Игри, а територия, на която българският флаг може отново да се вдигне високо.

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