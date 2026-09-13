Олимпийска бомба за България. Дисциплината на Замфиров оцеля!
МОК остави паралелния гигантски слалом в програмата за 2030 г. и запази големия шанс на българския сноуборд
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МОК остави паралелния гигантски слалом в програмата за 2030 г. и запази големия шанс на българския сноуборд
Словачката с трета поредна победа от 4 старта
Американката спечели паралелния слалом в Санкт Мориц
Радо Янков продължи перфектното си представя през сезона с победа за Световната купа по паралелен слалом в Бад Гащайн, Австрия. На финала, роденият в...
Сан Виджилио. Националът по ски алпийски дисциплини Георги Георгиев постигна престижното 17-о място в паралелния слалом за Европейската купа в Сан Вид...