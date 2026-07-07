Иван Иванов започна с победа на трева! Българският талант върви нагоре

Иван Иванов започна с победа участието си в турнира по тенис на трева от сериите "Чалънджър 50" в Нотингам. 17-годишният българин, шампион при юношите от "Уимбълдън" и Откритото първенство на САЩ през миналата година, победи Нилс Вискер от Нидерландия със 7:6(3), 6:3. Мачът продължи час и 21 минути, а младият варненец показа най-важното за тревата - хладна глава в напрегнатите точки и удар в точния момент. Във втория кръг Иванов ще срещне представителя на домакините Луй Макстед.

Тайбрекът даде посоката

Първият сет се превърна в изпитание за нервите. Иванов трябваше да търси предимство в тайбрека и го направи с три минипробива. Българинът реализира втория си сетбол и поведе в резултата след част, в която всяка грешка можеше да тежи скъпо.

Точно там дойде най-силният знак от мача - Иванов не трепна. На трева, където точките летят бързо, а мачът може да се обърне само с няколко удара, той издържа на напрежението и взе сета, който отключи победата.

Вторият сет вече беше негов

След трудното начало българинът вдигна нивото във втората част. Иванов започна да стои по-уверено на корта и стигна до единствения пробив в шестия гейм. Така поведе с 5:2 и получи шанс сам да затвори мача.

Този път не изпусна момента. Варненецът сервира за победата и сложи точка на двубоя, който го праща във втория кръг на надпреварата. Успехът е още по-ценен, защото идва след преминаване през квалификациите.

Нови точки и нова стъпка

С победата Иван Иванов печели 7 точки за ранглистата на АТП, където заема 654-тото място. Българинът си осигури и 1215 евро от наградния фонд на турнира, който е 56 700 евро.

По-важното обаче е друго - Иванов продължава да трупа мачове, увереност и присъствие при мъжете. След юношеските титли от "Уимбълдън" и US Open всяка такава победа е част от следващото голямо изкачване.

Иван Иванов вече носи очаквания, но в Нотингам показа, че може да ги превръща в резултат. Победата над Вискер не е шумен триумф, а зряла стъпка - от онези, които изграждат играч. Следващият тест е срещу Луй Макстед, а за българския тенис това е още един повод да гледа към тревата с надежда.

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