Гришо успя! Грандиозен удар след изключителна драма

Григор Димитров извоюва грандиозна победа на Уимбълдън, точно година след най-тежката контузия в кариерата му. Ракета №1 на България демонстрира невероятен характер и сломи съпротивата на намиращия се в Топ 20 Якуб Меншик със 7:6(5), 4:6, 7:5, 6:3 на Корт номер 1. Успехът дойде след изключителна драма, включваща прекъсване от страна на организаторите, което върна най-лошите спомени на родната звезда, но този път краят бе триумфален, съобщава gong.bg.

Двубоят предложи изключителна битка още от самото начало. Първата част премина напълно равностойно и се реши в тайбрек, където Димитров показа по-здрави нерви и се наложи със 7:5 точки. Чехът отговори на предизвикателството във втория сет, успявайки да реализира пробив, който му бе достатъчен за изравняване на резултата след 6:4. Третата част се превърна в истинско изпитание на волята. Димитров премина през критични моменти, но ключовият миг настъпи в края на сета. При 6:5 българинът вдигна публиката на крака с брилянтен минаващ удар от бекхенд, който му осигури два поредни шанса за пробив. Меншик се поддаде на напрежението и допусна двойна грешка, с която първата ни ракета затвори частта.

Точно когато Димитров имаше пълен контрол над събитията, организаторите взеха спорно решение да затворят покрива заради очаквана влага, въпреки че слънцето грееше ярко. Паузата от 15 минути вбеси българина и напомни болезнено за миналогодишния сценарий срещу Яник Синер, след който дойде и жестоката травма. Прекъсването наруши ритъма на Григор и той допусна ранен пробив веднага след подновяването на играта, изоставайки с 0:2 гейма в четвъртия сет.

Въпреки трудностите, Димитров отказа да се предаде пред обстоятелствата. Той първо намали пасива си за 1:2, а след това осъществи впечатляващ обрат в шестия гейм. Изоставайки с 40:15 на чужд сервис, българинът намери начин да стигне до равенство и впоследствие да върне пробива с фантастичен минаващ бекхенд за 3:3. Последва изключително напрегнат сервис-гейм, в който при 30:30 Григор направи феноменален шпагат и завърши с печеливш форхенд, за да поведе с 4:3. Устремът му продължи и той притисна чеха със серия от коварни бекхенд слайсове, изработвайки си нов пробив за 5:3.

Драмата достигна своя връх в последния гейм на мача. Меншик пласира изумителен ретур и стигна до брейкбол при 30:30, но в последвалото разиграване се строполи на корта и сгреши форхенд в мрежата. Димитров не се поколеба и веднага си изработи мачбол със страхотен бекхенд слайс от клекнала позиция, след което хладнокръвно сложи точка на спора с перфектен уинър. По този начин българинът не просто записа престижна победа над елитен съперник, но и постигна своето лично възмездие на "свещената трева" в Лондон.

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