Голям трансфер: Звезда на Ливърпул сменя отборите

От Тотнъм са направили огромна крачка към привличането на Коди Гакпо, след като са договорили личните условия с нападателя на Ливърпул.

Докато нидерландският национал се готви за трансфер в северен Лондон, плановете на "червените" да преустроят атакуващата си линия са ударили на камък, като клубът сега е в трансферна безизходица по отношение на Брадли Баркола.

Роберто Де Дзерби продължава амбициозното си преустройство на състава. След две поредни 17-и места, при които клубът на косъм избегна изпадане от Висшата лига, "шпорите" действат агресивно на пазара, като вече са похарчили приблизително 237 милиона паунда за играчи като Сандро Тонали, Матеуш Фернандеш и Ян Паул ван Хеке.

Voetbal International твърди, че играчът и Тотнъм вървят към финализиране на споразумението, но трансферна сума между Тотнъм и Ливърпул все още предстои да бъде уточнена, пише "Гонг".

Потенциалното напускане на Гакпо идва, докато "червените" се подготвят за нова ера след напускането на Мохамед Салах и назначаването на Андони Ираола.

Докато Гакпо се готви за своя изходящ трансфер, търсенето на Ливърпул за звезден заместник е срещнало значителна пречка.

Според слуховете, "червените" са посочили Брадли Баркола от Пари Сен Жермен като своя основна цел за запълване на празнината, но френскят тим има твърда позиция относно трансферната сума.