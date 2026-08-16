Ансамбълът ни завоюва трети медал на световното

Българските гимнастички спечелиха бронзов медал във финала на пет топки в последния ден на 42-рото Световно първенство по художествена гимнастика във Франкфурт.

Шампион стана Бразилия, среброто грабна Китай. От четвърто място нататък класираното беше следното: Украйна, Испания, Беларус, Япония и Германия, предава NOVA.

Българският ансамбъл пък ще излезе на килима и в спора за медалите на три обръча и два чифта бухалки. А световната вицешампионка в многобоя Стилияна Николова се класира за финалите на обръч, бухалки и лента.

Националките в състав Рейчъл Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Магдалена Вълкова, Рая Божилова и Емилия Обретенова завършиха на шесто място в многобоя с общ резултат от 54.600 точки.

В първата си композиция – с три обръча и два чифта бухалки, възпитаничките на Весела Димитрова и Ясена Стойнева показаха силна игра и получиха 27.700 точки – 13.200 за трудност, 7.050 за изпълнение и 7.450 за артистичност.

На пет топки българките допуснаха изпускане и бяха оценени с 26.900 точки. Така те намериха място и в двата финала – със седми резултат на топки и с четвърта по сила оценка на обръчи и бухалки.

Световната титла в многобоя при ансамблите спечели Испания с 57.450 точки. Това е първа световна титла за испанките, които досега имаха три бронзови отличия от шампионати на планетата. Второто място зае световният шампион от миналата година Япония с 56.700, а Бразилия спечели бронза с 55.500 точки.

В първата шестица се наредиха още домакините от Германия с 55.050 точки, Украйна с 54.900 и България с 54.600. Олимпийският шампион от Париж 2024 Китай остана седми с 54.200 точки.

Общо 42 ансамбъла участваха в надпреварата. Испания, Япония и Бразилия си осигуриха квоти за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г. Любопитен български акцент има и при Япония – композициите на тима са дело на Жанина Иванова, която работи с отбора през последните две години, а в момента води българския ансамбъл за девойки. Съдия за България на шампионата е Християна Тодорова, която беше част от панела за артистичност на пет топки.

За България това първенство вече донесе два сребърни медала. След второто място на Стилияна Николова в индивидуалния многобой националният тим заслужи среброто и в отборната надпревара.

България, представена от Стилияна Николова, Ева Брезалиева и състезателките от ансамбъла, събра 276.050 точки. За отборното класиране се вземат всички осем оценки от индивидуалните квалификации, към които се прибавят двата резултата на ансамбъла от многобоя.

Титлата спечели тимът на Русия, чиито гимнастички участват с неутрален статут, с 278.300 точки. Китай завърши трети с 275.400, следван от Германия, Украйна и Италия.

България беше световен отборен шампион във Валенсия през 2023 г., а на първенството в Рио де Жанейро миналата година също завоюва сребърно отличие. При ансамблите последният български медал в многобоя остава златото от Световното първенство в София през 2022 г.

Шампионатът във Франкфурт приключва в неделя с финалите на отделните уреди, където България ще преследва нови отличия както при жените, така и при ансамблите.