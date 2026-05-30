Стилияна Николова с нов удар. Голяма гордост

Стилияна Николова спечели сребърен медал в индивидуалния многобой на Европейското първенство по художествена гимнастика, което се провежда във Варна.



Стиляна Николова събра 118.750 точки (30.550 обръч, 29.100 топка, 30.050 бухалки, 29.050 лента). Николова завоюва отличие на трети пореден шампионат на Стария континент. Тя има сребро от Талин 2025 и е златна медалистка от Будапеща 2024.



Николова изигра невероятно първата си композиция с обръч и получи най-високата оценка - 30.550 (14.4 трудност, 8.100 изпълнение, 8.050 артистичност). На топка тя беше отново много стабилна и съдиите ѝ дадоха 29.100 (12.9, 8.050, 8.150).

Така тя продължи като лидер във втората част на финала на многобоя и игра с бухалки и лента. На бухалки Николова получи 30.050 (13.7, 8.150, 8.200) точки и продължи да бъде на първа позиция. В последната ротация обаче Даря Варфоломеев игра с бухалки и съдиите ѝ дадоха 31.000, а Стилияна Николова с лента и беше оценена с 29.200 (13.1, 8.050, 8.050). Така българката остана на 0.950 от първото място.



Победителка в многобоя остана олимпийската и двукратна световна шампионка Даря Варфоломеев (Германия) със 120.150 (30.150, 29.450, 31.000, 29.550). Това беше единственото злато, което липсваше в кариерата ѝ.



Защитаващата титлата си Таисия Онофричук (Украйна) взе бронз със 117.150 (29.550, 28.550, 29.850, 29.200).



Втората българка Ева Брезалиева остана на 19-а позиция след първата фаза на многобоя, който се проведе при нов, експериментален формат.



"Разбира се, че съм доволна от стабилното си представяне днес. Но да не забравяме, че и утре е ден и утре трябва също да съм много фокусирана и концентрирана, защото имаме четири съчетания, четири финала и не е свършило състезанието", каза тя пред българските медии.



Николова коментира новия формат на многобоя и специално благодари на публиката в залата.



"Това е по-скоро за публиката, защото ние тези, които влязохме в първите десет при всички положения играем четири съчетания за многобой, така че разликата не беше толкова голяма за нас. При всички положения е многобой и всяко съчетание е важно за общата оценка и общото класиране, така че ти трябва да си концентриран във всяко едно съчетание. Искам да кажа първо едно голямо благодаря на хората, които дойдоха да ни подкрепят. Атмосферата в залата е страхотна и е много приятно", добави тя.

Тя беше лидер след третото изиграване, а титлата се реши в последната ротация, когато шампионката Даря Варфоломеев игра с бухалки, а Николова с лента.



"Аз знаех, че разликата след първите два уреда е 5 стотни, понеже трябваше да играя последна - първата по класиране играе последна. Но оттам нататък не знаех как е класирането след моите бухалки и нейната лента, и не знаех, че водя след третия уред", заяви националката и благодари на своята треньорка Валентина Иванова, която вчера празнува рожден ден.



"Не бих казала, че моите медали са подарък за нея, защото това е общ труд, така че моите медали са и нейни медали. И съм й изключително благодарна за всичко. Смятам, че сме много добър екип и че много добре се сработваме", завърши Николова.



„Разбира се, че съм доволна от стабилното си представяне днес. Но да не забравяме, че и утре е ден и утре трябва също да съм много фокусирана и концентрирана, защото имаме четири съчетания, четири финала и не е свършило състезанието", каза тя пред българските медии.



Николова коментира новия формат на многобоя и специално благодари на публиката в залата. „Това е по-скоро за публиката, защото ние тези, които влязохме в първите десет при всички положения играем четири съчетания за многобой, така че разликата не беше толкова голяма за нас. При всички положения е многобой и всяко съчетание е важно за общата оценка и общото класиране, така че ти трябва да си концентриран във всяко едно съчетание. Искам да кажа първо едно голямо благодаря на хората, които дойдоха да ни подкрепят. Атмосферата в залата е страхотна и е много приятно", добави тя.

„Не бих казала, че моите медали са подарък за нея, защото това е общ труд, така че моите медали са и нейни медали. И съм ѝ изключително благодарна за всичко. Смятам, че сме много добър екип и много добре се сработваме", допълни Николова.



Утре са финалите на отделните уреди при жените. По-късно днес предстоят изпълненията за многобоя при ансамблите с участието на 26 състава.



Крайно класиране, многобой жени:



1. Даря Варфоломеев (Германия) - 120.150 точки



2. Стилияна Николова (България) - 118.750



3. Таисия Онофричук (Украйна) - 117.150



4. Алина Харнаско (Беларус) - 116.400



5. София Илтерякова (Русия) - 115.050



6. Мария Борисова (Русия) - 114.450



Източник: БТА

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com