Идва Мондиал със 104 мача и 5000 км разстояния

Най-голямото събитие в световния спорт - Мондиал 2026, започва на 11 юни.

България няма да участва, но по Българската национална телевизия ще гледаме на живо всеки от тези 104 мача в историческия турнир с 48 отбора в три държави - САЩ, Мексико и Канада.

Денят на откриването и неговото място - митичният "Ацтека" в Мексико Сити, също ни напомнят за "добрите години". Там се появи българският отбор за откриването на Мондиал 1986 пред милиардна световна аудитория, в мач срещу актуалния тогава шампион на планетата Италия (1:1)- Сега всичко започва на 11 юни с Мексико - Южна Африка.

Следват 96 мача в маратонски цикъл, в който няма почивен ден чак до 8 юли, преди четвъртфиналите. В някои дни и нощи ще гледаме дори по пет двубоя. Големият брой отбори обуславя такъв календар на турнира.

Мондиал 2026 (от 11 юни до 19 юли) ще бъде най-мащабният футболен турнир в историята. Това обещаха президентът на САЩ Доналд Тръмп и шефът на ФИФА Джани Инфантино преди няколко месеца, като има всички предпоставки да се окажат прави.

Колосална логистика

Мондиал 2026 се провежда в три държави (САЩ, Канада и Мексико) в общо 16 града домакини. Което на практика означава, че мачовете се простират от Ванкувър и Торонто на север до Мексико Сити на юг, обхващайки близо 5000 километра разстояние. А за подобно предизвикателство се изисква и колосална по размер транспортна и организационна логистика.

Също така турнирът ще се играе в 4 различни часови пояса, което води до продължителни полети и сериозна аклиматизация за отборите и привържениците.

Цени

Когато говорим за мащаб, в това число неминуемо влизат и цените на всичко около турнира. Организацията и ценообразуването предизвикват сериозно недоволство и по-слаби от очакваните предварителни резервации.

ФИФА приложи агресивна ценова политика. Цените на редовните пропуски скочиха рязко след жребия, а спекулативните и ВИП пакетите за финалния мач достигнаха абсурдни суми от над 2 милиона долара. Дори оригиналните фланелки на отборите бележат ценови рекорди, което засили пазара на фалшификати.

При хотелите също е интересно. Първоначално те изкуствено завишиха цените поради блокирани от ФИФА стаи. След освобождаването им се появи излишък и цените паднаха с около 20%, но в градове като Бостън нощувките остават над 300 долара на вечер в центъра. Платформата Airbnb пък бележи исторически ръст на резервациите.

Локалният транспорт в градовете домакини също бележи шоково поскъпване, което вече предизвика официални протести от страна на местните общности и феновете

Климат

Учените вече официално предупредиха ФИФА за сериозни климатични опасности по време на мачовете през юни и юли. Прогнозира се индекс на влажност и температура над 26°C, което се счита за умерен до висок риск при интензивно физическо натоварване.

Градове в Тексас (Хюстън, Далас), както и Мексико Сити и Маями, са изложени на екстремни следобедни жеги. Това крие директен риск от топлинни удари за играчите и феновете по трибуните, налагайки строги мерки за хидратация и медицинска готовност.

Нов формат

За първи път в историята на световните първенства ще участват 48 отбора (вместо досегашните 32), които ще изиграят рекордните 104 мача. Затова мнозина вече изразиха сериозни опасения, че включването на толкова много отбори ще доведе до скучни мачове в груповата фаза и рязко падане на качеството за сметка на пълната комерсиализация.

Повечето мачове означават и по-сериозно натоварване над играчите, пвоечето от които вече изпращат прекомерно натоварен клубен сезон.

