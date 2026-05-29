Чудо прати Лудогорец отново в Европа

Лудогорец все пак ще играе в Лигата на конференциите, след като победи Локомотив Пловдив с 3:1 след изпълнение на дузпи. В редовното време и продълженията не паднаха попадения.

Детронираният хегемон изигра солидно първо полувреме, в което превъзхождаше съперника (9:2 удара и 58% владеене на топката), но Боян Милосавлевич спаси и трите точни удара към своята врата.

„Смърфовете“ приеха играта в своята половина и заложиха изцяло на контраатаката, като на моменти допускаха грешки в отбрана, които обаче не бяха наказани от домакините.

Още в началото на втората част стражът на гостите пак трябваше да спасява, подпомогнат и от защитниците пред него. Първата реална голова опасност за Локо дойде чак в 78-ата минута, когато и Хендрик Бонман реагира блестящо.

До края на редовното време Лудогорец имаше още няколко ситуации, но не успя да открие резултата, макар да отправи 24 удара, от които седем в очертанията на вратата. Локо имаше само един точен удар преди старта на продълженията, от едва четири опита.

В двете продължения гостите изненадващо изглеждаха по-ефективни в последната третина и отправиха три точни удара. Този в 116-ата минута беше най-близо до гола, но Бонман спаси разградчани, които пак имаха превес, но той не беше толкова явен.

В края на второто продължение и двата отбора имаха по една опасна стрелба, но топката минаваше покрай гредите. Така дузпи трябваше да решат кой от двата отбора отива в Европа.

Лудогорец - Локомотив Пловдив 0:0 (след 120 минути)

ПРИ ДУЗПИТЕ: 3:1 за Лудогорец

0:0 Квадво Дуа ПРОПУСКА

0:0 Ефе Али ПРОПУСКА

1:0 Иван Йорданов ВКАРВА

1:0 Лукас Риян ПРОПУСКА

2:0 Ерик Маркус ВКАРВА

2:1 Андрей Киндриш ВКАРВА

3:1 Руан Крус ВКАРВА

3:1 Шварц ПРОПУСКА !

Лудогорец: Хендрик Бонман, Антон Недялков, Петър Станич, Едвин Куртулус, Сон, Ивайло Чочев, Дерой Дуарте, Винисиус Ногейра, Ерик Биле, Бернард Текпетей, Ерик Маркус

Локомотив Пловдив: Боян Милосавлевич, Лукас Сантос, Калоян Костов, Тодор Павлов, Андрей Киндриш, Миха Търдан, Парвиз Умарбаев, Ефе Али, Севи Идриз, Жоел Цварц, Каталин Иту

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com