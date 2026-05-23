Лудогорец уволни поредния треньор

Пер-Матиас Хьогмо може да да не води Лудогорец в мача срещу ЦСКА в понеделник. Причина за това е, че той е уволнен и дори си е заминал за Норвегия. До раздялата се е стигнало заради слабите резултати в последните месеци, които застрашиха сериозно участието в Европа на "орлите", твърди "Мач Телеграф".

Засега се очаква официална информация от Разград, но се предполага, че в понеделник и след това в евентуален бараж отборът ще бъде воден от някой от неговите помощници. Навярно Микаел Старе, който има сериозна кариера.

Той е ставал шампион на Швеция начело на АИК Солна. Именно Старе водеше Лудогopeц, когато норвежкият специалист се бе прибрал по спешност в родината си заради лични проблеми.

Чашата преля след отпадането от ЦСКА за Купата на България, която остави "орлите" без трофей, а всичко за норвежеца рухна при съботната загуба от ЦСКА 1948, която най-вероятно праща 14-кратните шампиони на бараж за Лигата на конференциите.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com