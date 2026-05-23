Ланс вдигна първата си Купа на Франция след голям финал

Отборът на Ланс спечели за първи път в историята си Купата на Франция, след като победи Ница с 3:1 във финала. Флориан Товен, Одсон Едуар и Абдала Сима донесоха головете за отбора на Пиер Саж, а Джибрил Кулибали беше точен за тима от Лазурния бряг.

Успехът сложи край на дълго чакане за клуба от Северна Франция, който досега имаше три загубени финала в турнира. Вечерта беше още по-емоционална за Адриен Томасон, който изигра последния си мач за Ланс и първи вдигна трофея.

Ланс влезе в този финал със статута на единствения френски клуб, който е ставал шампион на страната, но никога не беше печелил националната купа. Тази празнина вече е запълнена след силен сезон, в който тимът до последно водеше битка за титлата в Лига 1 с Пари Сен Жермен и вече си беше гарантирал участие в Шампионската лига.

Финалът срещу Ница се превърна в потвърждение на възхода на отбора под ръководството на Пиер Саж. Ланс показа по-голяма острота в решаващите моменти и успя да превърне предимството си в резултат, който ще остане в историята на клуба. Трите гола дадоха тежест на успеха и направиха победата напълно заслужена.

За Ница поражението оставя горчивина и още по-голямо напрежение в края на сезона. Отборът на Клод Пюел, който е печелил Купата на Франция три пъти, сега трябва бързо да пренасочи вниманието си към баража със Сент Етиен за оставане в Лига 1. След загубения финал основната задача вече е оцеляването в елита.

Трофеят има особена стойност и за Томасон. Капитанът се раздели с Ланс по най-силния възможен начин - със спечелена купа, която клубът преследваше от десетилетия. Така финалът Ланс-Ница се превърна не само в исторически пробив, но и в символичен край на един важен период за един от лидерите на отбора.

