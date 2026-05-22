Брюж грабна 20-а титла на Белгия след драматичен финален завой

Отборът на Брюж стана шампион на Белгия за 20-и път в историята си и за пети път в последните седем години, след като завърши наравно като гост на Мехелен, предаде Франс прес. „Синьо-черните“ получиха решаващ подарък от Юнион Сен Жилоаз, който не успя да победи Гент и стигна само до 0:0.

Така Брюж запази аванс от четири точки кръг преди края и подпечата титлата още преди последния мач. Успехът носи на клуба и трето поредно участие в групите на Шампионската лига.

Новият шампион мина през сезон, който далеч не изглеждаше предрешен. В средата на кампанията Брюж беше едва трети, а в началото на декември клубът се раздели с треньора Ники Хейен. На негово място пристигна хърватинът Иван Леко, привлечен от Гент, и именно след тази промяна отборът намери ритъма, който го изведе до върха.

Титлата идва след силни европейски години за белгийския гранд. Брюж достигна до осминафиналите в Шампионската лига през 2025 г., а през този сезон отпадна в плейофите от бъдещия полуфиналист Атлетико Мадрид. В груповата фаза тимът остави ярка следа с победи над Монако със 4:1 и Олимпик Марсилия със 3:0, както и с равенство 3:3 срещу Барселона.

В Белгия Брюж завърши сезона и с най-силната атака в първенството - 59 гола. Основен принос за това имаха гръкът Христос Цолис, германецът Николо Трезолди и португалецът Карлош Форбс, които дадоха на отбора острота и постоянство в решаващата част от надпреварата. Така клубът отново потвърди статута си на една от големите сили в белгийския футбол.

