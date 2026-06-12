Брюж грабна 20-а титла на Белгия след драматичен финален завой
„Синьо-черните“ устояха на напрежението, възползваха се от грешката на Юнион Сен Жилоаз и си гарантираха място в Шампионската лига
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„Синьо-черните“ устояха на напрежението, възползваха се от грешката на Юнион Сен Жилоаз и си гарантираха място в Шампионската лига
Клубът уволни треньора Ники Хайен
Важна победа над Брюж
"Росонерите" се наложиха с 3:1 при домакинството на Брюж на "Сан Сиро"
Юнион Сен Жилоаз спечели за първи път Суперкупата на Белгия в историята си
Челси се намира в сериозна криза, а победата срещу Лийдс с 1:0 дойде много трудно
"Лисабонските орли" се наложиха с 2:0 в Белгия
Причините за атаката са неясни
На феновете на "Наполи" е забранен достъпът до стадиона в Брюж за утрешния мач с едноименния отбор в Лига Европа. Привържениците на италианския отбор,...
Понякога любовта към любимия футболен отбор наистина няма граници. Поредният пример идва от Белгия. Местен запалянко, болен от неизлечима болест, отло...