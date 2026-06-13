Арсенал се прицели в нов атакуващ диамант от Белгия

Английският шампион Арсенал подготвя сериозен ход на трансферния пазар и работи по привличането на гръцкия атакуващ халф Христос Цолис. Според сп. „Атлетик“ лондончани искат крилото на белгийския шампион ФК Брюж, а сума около 40 млн. евро се смята за достатъчна, за да бъде отворена вратата към сделка.

Информацията е на авторитетния репортер Дейвид Орнстийн, който уточнява, че интересът към Цолис не е свързан с паралелното следене на Морган Роджърс от Астън Вила. Причината е ясна - Арсенал иска още огън в атака и търси играч, който може да добави скорост, голове и директност.

Новото име в голямата селекция

Цолис се превърна в едно от най-горещите имена в белгийския футбол след силен сезон с Брюж. Гръцкият национал изигра 52 мача, в които отбеляза 22 гола и направи 29 асистенции - статистика, която трудно може да остане незабелязана от клубовете от Висшата лига.

За Арсенал подобен профил е особено ценен. Цолис може да играе по фланга, да атакува пространства и да създава напрежение със скоростта си - точно тип футболист, който може да промени ритъма на мачовете, когато съперникът се е прибрал дълбоко.

Интересът към него не изключва другите планове на лондончани. Според Орнстийн темата с Морган Роджърс остава отделна, защото Арсенал продължава да търси още един нападателен вариант за състава си.

От Фортуна до витрината на Европа

Пътят на Цолис до вниманието на Арсенал минава през смел ход на Брюж. Белгийският клуб го привлече през 2024 г. от германския втородивизионен Фортуна Дюселдорф за 6,5 млн. евро - сделка, която днес изглежда като голям удар.

Само за един сезон стойността му скочи многократно. Не само заради головете и асистенциите, а заради начина, по който се превърна в основен коз на Брюж по пътя към шампионската титла на Белгия.

Треньорът на "синьо-черните" Иван Леко не крие възхищението си от качествата му. „Когато видиш бързината и скоростта му, направо се чудиш какво прави във втора лига на Германия. Пристигането му в Брюж е най-правилната стъпка, която можеше да осъществим и той, а и ние като клуб“, коментира наставникът.

Брюж държи силна позиция

Цолис има договор с белгийския шампион до 2029 г., което поставя Брюж в удобна позиция при евентуални преговори. Клубът не е принуден да продава, а интересът от Англия само вдига цената на играч, който вече доказа, че може да носи отбор в атака.

Около 40 млн. евро обаче може да се окажат сума, която да промени разговора. За Брюж това би било огромна печалба спрямо вложените 6,5 млн. евро, а за Арсенал - инвестиция в играч, който още има години развитие пред себе си.

Преди година интерес към него прояви и Кристъл Палас, но тогава самият футболист не е бил особено ентусиазиран от подобен трансфер. Той предпочете да остане на "Ян Брейдел" и това решение се оказа ключово - не само за кариерата му, но и за новия статут, който вече има на пазара.

Арсенал търси още скорост и дълбочина

За Арсенал подобен трансфер би бил знак, че клубът не смята да спира след шампионския връх. Лондончани вече гледат към следващата битка - по-силен състав, повече варианти в атака и по-голяма конкуренция вътре в отбора.

Цолис изглежда като футболист, който носи точно това - движение, острота, последен пас и завършващ удар. При 22 гола и 29 асистенции в един сезон той вече не е просто талант, а играч със сериозно влияние върху резултатите.

Трансферът още не е факт, но името му вече звучи като част от големия летен пазар. Ако Арсенал наистина натисне за сделката, това може да бъде един от онези ходове, които изглеждат смели в началото, но след време се четат като точен удар в правилния момент.

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