Последен ден на нерви решава оцеляването в Първа лига

Битката за оцеляване в Първа лига ще приключи днес с четири мача, които трябва да подредят окончателно дъното в класирането. Истинското напрежение ще падне върху Септември, Берое и Спартак Варна, защото един от тях ще изпадне директно, друг ще мине през бараж, а третият ще запази мястото си в елита.

Решаващите срещи започват едновременно в 18:00 часа, за да няма предимство в сметките. Преди тях програмата ще бъде открита със протоколния двубой Славия-Монтана от 15:30 часа.

Мачът между Славия и Монтана няма да промени съдбата на двата отбора, но може да се окаже важен за бъдещето на един от най-обсъжданите млади футболисти у нас. Кристиян Балов, сочен за един от големите таланти на българския футбол, вероятно ще изиграе последния си двубой със екипа на „белите“, тъй като през лятото се очаква изходящ трансфер. Славия вече си осигури оставане в елита, докато Монтана е наясно, че от следващия сезон напуска Първа лига.

През редовния сезон столичани спечелиха домакинството си срещу Монтана с 2:1, но в ответния мач на „Огоста“ двата тима завършиха 0:0. Именно това равенство остави Славия в групата с отборите от долната половина, макар че в последните кръгове „белите“ избегнаха истинската опасност.

Голямата драма ще се разиграе след това. Септември влиза в последния кръг с точка преднина пред Берое и Спартак Варна, което дава на столичани най-добрата изходна позиция, но не и спокойствие. Те приемат вече изпадналия Добруджа и при успех ще приключат въпроса сами, без да гледат към другите терени.

Берое ще търси спасение като гост на Ботев Враца, а Спартак Варна ще посрещне Локомотив София. И за двата отбора задачата е ясна - победа и надежда за грешка на конкурентите. Едновременното начало на трите мача превръща последните 90 минути в нервна игра на резултати, при която всяко попадение може да премести един тим от спасението към баража или директното изпадане.

