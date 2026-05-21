Астън Вила прегази Фрайбург и превзе крепостта Европа

Астън Вила спечели Лига Европа след категорична победа с 3:0 над Фрайбург във финала, игран на стадион "Водафон Арена" в Истанбул. Английският тим на Унай Емери реши мача още в края на първото полувреме, когато Юри Тилеманс и Емилиано Буендия нанесоха тежкия удар по германците. След почивката Морган Роджърс, който вече беше записал асистенция, оформи крайния резултат и подпечата първия европейски трофей на клуба от 1982 г. насам.

Успехът праща Астън Вила в Шампионската лига за трети пореден сезон и затвърждава репутацията на Емери като господар на този турнир.

Английски удар в нощта на Истанбул

Финалът започна по-смело от очакваното, без обичайното дебнене, което често бележи мачове със залог за трофей. Фрайбург опита да покаже, че първото му участие на европейски финал няма да бъде само протоколно, а Игор Матанович още в 7-ата минута стреля над гредата. Астън Вила обаче постепенно пое контрола, започна да натиска по-настойчиво и накара вратаря Ноа Атоболу да се намесва след удар на Морган Роджърс.

Темпото се вдигна, а английският тим все по-често намираше пространства около наказателното поле на германците. Роджърс и Оли Уоткинс се разминаха с добри възможности, докато Фрайбург започна да губи увереност при изнасянето на топката. Натискът на Вила вече изглеждаше като предупреждение, че голът е въпрос на време.

Два гола, които прекършиха финала

В 41-ата минута Астън Вила нанесе първия си голям удар след заучено положение от ъглов удар. Морган Роджърс се върна назад, получи топката и центрира прецизно към Юри Тилеманс, който посрещна подаването от въздуха и със сложен удар от воле изпрати топката в мрежата. Изпълнението на белгиеца беше изключително трудно, а реакцията на Атоболу закъсня.

В третата минута на добавеното време дойде и вторият гол, който практически обърна целия финал в посока към английски празник. Емилиано Буендия получи подаване от Джон Макгин и стреля мощно в горния десен ъгъл на вратата. Топката попадна точно в сглобката на гредите, а Атоболу нямаше шанс да предотврати попадението.

Роджърс довърши германската съпротива

След почивката Фрайбург трябваше да търси бърза реакция, но вместо това Астън Вила остана по-опасният отбор. Девет минути след подновяването на играта Оли Уоткинс се размина с трето попадение, след като спринтира и излезе на добра позиция, но завършващият му удар не намери целта. Това обаче само отложи новия удар за германския тим.

Само няколко минути по-късно Емилиано Буендия проби отляво, залъга защитник и пусна топката успоредно към малкото наказателно поле. Морган Роджърс изпревари персоналния си пазач и отблизо прати топката във вратата за 3:0. Така футболистът, който вече беше асистирал за първото попадение, сложи личния си печат върху финала.

Фрайбург не намери сили за обрат

При 0:3 германският треньор Юлиан Шустер опита да промени картината, като пусна нападателя Лукас Хьолер на мястото на дефанзивния халф Николас Хьофлер. В игра се появи и Макс Розенфелдер, който получи минути за първи път от четири месеца. Промените обаче не дадоха острота на Фрайбург и не обърнаха ритъма на мача.

Астън Вила дори можеше да направи резултата още по-тежък. Четвърт час преди края Буендия пропусна от близко разстояние сам срещу вратаря, след като англичаните разиграха спокойно в наказателното поле, а Роджърс изведе аржентинеца на отлична позиция. Фрайбург така и не успя да създаде сериозно напрежение пред Емилиано Мартинес, който до края трябваше само да пресече две центрирания.

Историческа вечер за Вила и Емери

Трофеят има огромна стойност за Астън Вила, защото слага край на дълго чакане за европейски триумф. Последният подобен връх за клуба беше през 1982 г., когато англичаните спечелиха Купата на шампионите и Суперкупата на Европа. Сега новият успех не само връща Вила сред големите европейски победители, но и гарантира място в Шампионската лига през следващия сезон.

За Унай Емери това е пета титла в Лига Европа и трета с различен клуб. Испанецът отново потвърди, че умее да печели именно в този турнир, а финалът в Истанбул се превърна в още едно доказателство за хладнокръвието му в мачове с най-висок залог. За Фрайбург остава историческото първо участие на европейски финал, но и болезнената равносметка, че германският тим не успя да се доближи до трофея.

