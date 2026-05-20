Финал в Лига Европа. Ще пише ли Астън Вила нова история?

Днес в 22:00 часа в Истанбул започва финалът на втория по сила европейски клубен турнир, а интригата в него е изключителна.

Английският Астън Вила среща германския Фрайбург в сблъсък за трофея Лига Европа, а прякото телевизионно предаване е на btv action и MAX Sport 3 HD.

И за двата тима стимулът е огромен - трофеят е много престижен без съмнение, но и отваря вратата с директна квота за основната фаза на Шампионската лига за германците (Вила вече има такава през първенството). Победа тази вечер означава и милиони в касата, и изписване със златни букви в историята на европейския футбол като носител на купа в него.

За Астън Вила това не е ново усещане. Клубът е "коронована глава" от семейството на отбраните, печелили турнира на шампионите. През 1982 г. в Ротердам на финала е повален Байерн - 1:0 с гол на Питър Уит.

Фрайбург е клуб с дълга история, но далеч не толкова богата като елитен отбор и такъв, който гастролира на европейската сцена. Едва за седми път отборът от областта Баден - Вюртемберг участва в турнир на УЕФА, а стигна до кулминацията му - финала.

И двата отбора са си осигурили място и догодина в европейските надпревари, като Астън Вила ще е в Шампионска лига при всички положения, защото не може да завърши след пето място във Висшата лига.

Фрайбург финишира седми в Германия и ще играе в Лигата на конференциите. Това е в по-лошия случай за тима, ако загуби довечера. Ако спечели, чака го блясъка на Шампионската лига - за първи път в далеч не толкова славната му европейска история.

