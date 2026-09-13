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"Започнах да я удрям", разказа Лия Стюарт, която оцеля след жестокото нападение в Сидни, но лекарите бяха принудени да ампутират лявата ѝ ръка
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"Започнах да я удрям", разказа Лия Стюарт, която оцеля след жестокото нападение в Сидни, но лекарите бяха принудени да ампутират лявата ѝ ръка
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