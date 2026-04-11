Каляри направи решителна крачка към оцеляване в Серия А

Отборът на Каляри направи важна стъпка към запазване на мястото си в елита на Италия, след като победи Кремонезе с 1:0 в мач от 32-ия кръг. Успехът изкачи тима от Сардиния на шест точки пред днешния съперник, който се намира точно над зоната на изпадащите.

Двубоят се оказа директен сблъсък за оцеляване, а домакините взеха максимума в ключов момент от сезона. Натискът върху отборите в дъното се увеличава с всеки изминал кръг.

Единственото попадение падна в 63-ата минута, когато Себастиано Еспозито се разписа след подаване на Жозе Педро. Нападателят, който е преотстъпен от Интер, продължава да бъде основно оръжие в атака и вече има шест гола през кампанията. Голът му се оказа достатъчен за трите точки в мач с малко положения.

Кремонезе остава с 27 точки и продължава да бъде притиснат от отборите под чертата. Същия актив има и Лече, който е първият в зоната на изпадащите. Тимът на Валери Божинов ще гостува на Болоня утре в опит да се измъкне от опасната зона.

Верона е на предпоследното 19-о място с девет точки зад Лече и Кремонезе след поражение с 1:2 от Торино. Дженоа, Симеоне и Чезаре Касадей остават сред тимовете в по-добра позиция, като разликата им от шест точки пред Каляри им дава по-голямо спокойствие в битката за оцеляване.

Италиански футболен шампионат, срещи от 32-ия кръг:

Каляри - Кремонезе 1:0

Торино - Верона 2:1

По-късно днес:

Милан - Удинезе

Аталанта - Ювентус

От петък:

Рома - Пиза 3:0

Неделя:

Дженоа - Сасуоло

Парма - Наполи

Болоня - Лече

Комо - Интер Милано

Понеделник:

Фиорентина - Лацио

В класирането води Интер със 72 точки, пред Наполи с 65, Милан с 63, Комо 58, Ювентус и Рома с по 57 и др.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com