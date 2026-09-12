Верона попари Каляри в края, Сулев пак чака своя шанс
Гол в 87-ата минута прати гостите на осминафинал срещу Рома, а пловдивчанинът остана резерва
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Гол в 87-ата минута прати гостите на осминафинал срещу Рома, а пловдивчанинът остана резерва
Лече и Кремонезе също останаха живи в ожесточената битка за оцеляване в Италия
Три точки срещу Кремонезе увеличиха дистанцията в дъното и объркаха сметките
Милан надви Каляри с 2:0 и се укрепи на първото място
Португалецът вкара и двата гола за победата над Каляри
Футболист номер 1 на България за 2018 Кирил Десподов може да напусне Каляри, като част от сделка с нерадзурите
Националът даде два отрицателни теста за коронавирус
Това е официалната позиция на червените
Италианците дължат 700 000 евро по трансфера на Десподов
Португалецът излиза титуляр срещу Каляри довечера
АЕК е със сериозен интерес към Футболит №1 на България за 2018
Нападателят започва подготовка с тимът от Серия А
Австрийците започнаха преговори с Каляри
Тимът от Сардиня решава и за останалите дадени под наем
Каляри може да вземе българския национал обратно
Всяка година в страната се губят заради закъснения по 16 000 000 учебни часа
Каляри прати нападателя под наем в Австрия при Ел Маестро
Националът иска да остане в Каляри
Футболист №1 на България иска да се пребори за титулярно място в
Българинът пред дебют срещу Козенца в събота