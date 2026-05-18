Каляри си гарантира спасение с късно попадение срещу Торино

Отборът на Каляри победи Торино с 2:1 в предпоследния 37-и кръг на Серия А и официално си гарантира оставането в италианския елит. Домакините стигнаха до пълен обрат още преди почивката и сложиха край на тревогите около оцеляването си.

В същото време битката в дъното на класирането избухна с нова сила след драматичните победи на Лече и Кремонезе. Така всичко около последния изпадащ ще се решава в заключителния кръг на сезона.

Торино поведе в 37-ата минута чрез Рафаел Обрадор и изглеждаше, че контролира двубоя. Само две минути по-късно обаче Себастиано Еспосито върна надеждите на Каляри с попадение за 1:1.

Пълният обрат дойде дълбоко в добавеното време на първата част. Йери Мина се разписа във втората минута на продължението и взриви трибуните, носейки безценен успех на домакините.

Каляри вече има 40 точки и е 16-и в класирането, докато Торино допусна втора загуба в последните си три мача и остава на 12-а позиция с 44 пункта.

Истинската битка обаче беше в дъното. Кремонезе спечели с 1:0 като гост на Удинезе, но въпреки това остава под чертата с 34 точки. Единствения гол отбеляза Джейми Варди още в деветата минута.

Още по-драматично беше в Реджо Емилия, където Лече измъкна успех с 3:2 срещу Сасуоло след гол в шестата минута на добавеното време. Никола Щулич се превърна в герой за гостите, които събраха 35 точки и засега са точно над зоната на изпадащите.

Преди това Уалид Хедира два пъти даваше аванс на Лече, а Арман Лориен и Андреа Пинамонти връщаха Сасуоло в мача. Решителният удар обаче дойде буквално в последните секунди.

В последния кръг Лече приема Дженоа, а Кремонезе ще бъде домакин на Комо в опит да избегне изпадането.

Първенство на Италия по футбол, мачове от 37-ия кръг в Серия А:

Каляри-Торино 2:1

Сасуоло-Лече 2:3

Удинезе-Кремонезе 0:1

Интер-Верона 1:1

Рома-Лацио 2:0

Комо-Парма 1:0

Дженоа-Милан 1:2

Ювентус-Фиорентина 0:2

Пиза-Наполи 0:3

Аталанта-Болоня 0:1

Интер е шампион на Италия с 86 точки, оглавявайки класирането, следван от Наполи със 73, Милан и Рома с по 70, Комо и Ювентус с по 68, Аталанта с 58 и други.

