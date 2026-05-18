Винисиус донесе нов успех на Реал срещу Севиля

Реал Мадрид победи Севиля с 1:0 като гост в среща от 37-я кръг на испанското първенство и продължи дългата си серия без загуба срещу андалусийци. Единственият гол в мача падна още в началото след комбинация между Килиан Мбапе и Винисиус, а Тибо Куртоа направи няколко ключови спасявания, за да запази аванса на "кралете".

Макар че отдавна изгуби шансове за титлата, Реал Мадрид отново демонстрира класа и стабилност в края на сезона. Севиля пък си гарантира оставането в елита кръг преди финала на шампионата.

Решаващият момент дойде четвърт час след първия съдийски сигнал. Мбапе намери отлично Винисиус, а бразилецът не пропусна да прати топката във вратата на домакините. Попадението се оказа достатъчно за успеха на мадридчани.

Севиля опита да отвърне и на няколко пъти постави под напрежение защитата на гостите, но Тибо Куртоа се превърна в големия герой за Реал. Белгийският вратар направи няколко важни намеси, които отказаха домакините и съхраниха минималния аванс.

С този успех Реал Мадрид продължи впечатляващата си серия срещу Севиля и вече няма поражение срещу този съперник в 15 поредни мача. Тимът от столицата ще завърши сезона на второ място в Примера дивисион, докато Севиля е 13-и с 43 точки.

Истинска драма имаше в Сан Себастиан, където Валенсия направи зрелищен обрат и победи Реал Сосиедад с 4:3, въпреки че игра с човек по-малко в последните 20 минути. Гостите изоставаха с 0:1, а след това и с 2:3, но успяха да стигнат до пълен обрат в самия край.

Хави Гера се превърна в големия герой за Валенсия с два гола, включително победното попадение в добавеното време. Уго Дуро и Гуидо Родригес също се разписаха за гостите. Ерай Комерт остави тима си с 10 души в 70-ата минута след червен картон, но това не спря драматичния финален щурм на валенсианци.

Атлетико Мадрид също постигна минимален успех след 1:0 срещу Жирона. Единственият гол реализира Адемола Лукман още в 21-ата минута. Тимът на Диего Симеоне вече си осигури място в Шампионската лига, докато Жирона остава в опасната зона.

По-късно шампионът Барселона прие Бетис в последния мач от кръга.

Първенство на Испания по футбол, мачове от 37-ия кръг:

Атлетик Билбао-Селта Виго 1:1

Атлетико Мадрид-Жирона 1:0

Елче-Хетафе 1:0

Леванте-Майорка 2:0

Осасуна-Еспаньол 1:2

Овиедо-Алавес 0:1

Райо Валекано-Виляреал 2:0

Реал Сосиедад-Валенсия 3:4

Севиля-Реал Мадрид 0:1

Барселона-Бетис

В класирането води шампионът Барселона с 91 точки и мач по-малко, пред Реал Мадрид с 83 точки. Следват Виляреал и Атлетико Мадрид с по 69 точки. Бетис е на пето място с 57 пункта и мач по-малко, пред Селта с 51 точки, Хетафе с 48 и други.

