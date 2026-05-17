Рома и Милан на крачка от Шампионската лига

Рома победи Лацио в Дерби дела Капитале с 2:0 и по този начин е само на крачка от участие в Шампионска лига през следващия сезон. И двата гола за "вълците" бяха дело на Джанлука Манчини, който се разписа по веднъж през двете полувремена.

След тази победа Рома се изкачи на четвърто място във временното класиране със 70 точки, колкото има и третият Милан. От своя страна, Лацио падна до девета позиция с 51.

Междувременно Милан спечели с 2:1 като гост на Дженоа и също е само на една победа от място в Шампионската лига. Росонерите трябва да надвият Каляри у дома в последния кръг, за да си осигурят позиция в топ 4. Хората на Алегри сложиха край на серия от кошмарни резултати с успеха на "Стадио Мараси".

След успеха Милан има 70 точки, колкото и Рома и е с 2 точки пред Ювентус и Комо. Росонерите приемат Каляри на "Сан Сиро" за финал на сезона.

