Нюкясъл удари Уест Хям и хвърли лондончани към пропастта

Нюкясъл победи Уест Хям с 3:1 в последния двубой от програмата на 37-я кръг във Висшата лига и сериозно усложни битката на лондончани за оцеляване. "Черно-белите" решиха мача още преди почивката със силен старт и два бързи гола, а успехът им донесе първи поредни домакински победи от януари насам.

За Уест Хям поражението може да се окаже фатално, тъй като тимът остава в зоната на изпадащите само кръг преди края на сезона. Напрежението около "чуковете" вече е огромно, а шансовете за спасение изглеждат все по-малки.

Домакините удариха рано и не оставиха време на съперника да се организира. Ник Волтемаде откри резултата в 15-а минута, а само четири минути по-късно Ник Осула удвои аванса на Нюкясъл. Агресивната игра на "черно-белите" напълно разби защитата на гостите, които трудно намираха изход от натиска.

След почивката картината не се промени и Нюкясъл продължи да контролира събитията на терена. В 65-а минута Осула отбеляза втория си гол в мача с точен удар от наказателното поле и окончателно пречупи надеждите на Уест Хям за обрат.

Лондончани все пак стигнаха до попадение четири минути по-късно, когато Тати Кастеянос реализира красив гол от дистанция. Попадението обаче имаше единствено статистическа стойност и не промени тежката ситуация за гостите.

Уест Хям остава със 36 точки на 18-ото място в класирането. Тотнъм, който е точно над чертата, има две точки повече и мач по-малко, а освен това е и с далеч по-добра голова разлика. Нюкясъл е 11-и с 49 точки.

В понеделник лидерът Арсенал приема изпадналия Бърнли, а във вторник Манчестър Сити гостува на Борнемут. Тогава ще се изиграе и лондонското дерби между Челси и Тотнъм.

Първенство на Англия, срещи от 37-я кръг на Висшата лига:

Манчестър Юнайтед-Нотингам 3:2

Брентфорд-Кристъл Палас 2:2

Евертън-Съндърланд 1:3

Лийдс-Брайтън 1:0

Уувърхямптън-Фулъм 1:1

Нюкясъл-Уест Хям 3:1

От петък:

Астън Вила-Ливърпул 4:2

В понеделник:

Арсенал-Бърнли

Във вторник:

Борнемут-Манчестър Сити

Челси-Тотнъм

Начело в класирането е Арсенал със 79 точки, пред Манчестър Сити със 77, Манчестър Юнайтед с 68, Астън Вила с 62, Ливърпул с 59, Борнемут с 55, Брайтън с 53 и други.

