Нюкясъл удари Уест Хям и хвърли лондончани към пропастта
"Чуковете" са на крачка от изпадане, докато домакините прекъснаха серията си със силна победа
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"Чуковете" са на крачка от изпадане, докато домакините прекъснаха серията си със силна победа
Форест измъкна 1:1 срещу Нюкясъл и продължи впечатляващата си серия без загуба
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Домакините оцеляха цяло полувреме със човек по-малко и измъкнаха победата със късен гол на Уилям Осула
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