Финалната драма! Нюкясъл обяви рекорден трансфер

Нюкасъл обяви официално привличането на Ник Волтемаде от Щутгарт. “Свраките” ще платят за нападателя 75 милиона евро първоначална сума и още 5 милиона в евентуални бонуси. Това е най-скъпата покупка в историята на клуба. Тя задминава привличането на Александър Исак от Реал Сосиедад преди три години, когато те дадоха около 72 милиона евро.

Трансферът на Волтемаде увеличава възможността Исак да си тръгне и да премине в Ливърпул преди затварянето на трансферния прозорец. От Нюкасъл бяха твърди, че няма да пуснат шведския нападател, ако не намерят негов заместник.

“Много съм щастлив да бъда в този невероятен клуб. От първия контакт усетих, че клубът наистина ме иска и има големи планове за мен. Това е голяма стъпка за мен да напусна Германия, но всички ме приеха много добре и вече се чувствам като част от семейството. Нямам търпение да играя и да вкарвам голове тук”, сподели 23-годишният Волтемаде, който миналия сезон отбеляза 17 гола в 34 мача.

Мениджърът на “свраките” Еди Хау също бе доволен от трансфера: “Много се радваме, че успяхме да осъществим привличането на Ник толкова бързо. Той е точно това, което търсихме за увеличаване на опциите ни в атака. Той е силен в много отношения, има отлични технически качества и се е доказал в едно от водещите европейски първенства, но е на възраст, на която има голям потенциал да се развива”.

Предстоят драматични два дни

В същото време, английският шампион Ливърпул е готов да направи всичко необходимо, за да привлече Александър Исак, като клубът планира да отправи нова оферта за нападателя на Нюкасъл Юнайтед до края на трансферния прозорец, който е в понеделник (1 септември), съобщава реномираният журналист Фабрицио Романо.

Позицията на шведския национал остава категорична – той желае трансфер единствено на „Анфийлд“. Според информацията, след закупуването на Ник Волтемаде от Щутгарт, Нюкасъл ще отвори вратите за продажбата на Исак, а Ливърпул ще бъде готов да действа незабавно.

Според британския журналист Майк Дъглас, ръководството на мърсисайдци вече подготвя предложение на стойност 120 милиона паунда и различни бонуси – сума, която би представлявала рекорден трансфер за британския футбол. Подобна оферта изглежда неизбежна и въпросът е единствено кога тя ще бъде официално отправена.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com