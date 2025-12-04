Голяма новина за бивша звезда на Ливърпул

Бившият футболист на Ливърпул, а сега на Ал Хилал, Дарвин Нунес, отново е желан в Премиър лигата.

Всъщност, той е искан от бившия футболист на Челси, легендарния френски защитник, Марсел Десаий, който игра шест години за лондончани.

“За мен Нунес е перфектен,” каза Марсел Десаий.

“Той е млад, нямаше късмет в Ливърпул, но ако Ливърпул го е привлякъл, това означава, че има потенциал,” добави той.

“При Мареска системата е добра и Дарвин би се вписал със самочувствие. Той би бил от голяма полза за Челси. Не е дори много скъп, това е моето мнение. Наистина бих искал да го видя в отбора. Ако Саудитска Арабия не му харесва, би могъл да се върне в Премиър лигата,” каза Десаий.

Дарвин Нунес пристигна в Ливърпул още през 2022 година, струвайки 64 милиона паунда, но не показа това, което се очакваше от него. Нунес е изразил твърдо намерение да напусне преждевременно саудитския Ал-Хилал. 26-годишният футболист не се чувства щастлив в настоящия си отбор и вече се оглежда за ново място, където да продължи кариерата си.

Желанието му за трансфер се подсилва и от предстоящото Световно първенство по футбол през 2026 г. Нападателят разбира, че „мястото му в състава на Уругвай за Мондиала далеч не е гарантирано“, ако остане извън водеща лига, пише gol.bg.

