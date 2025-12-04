Пропусната дузпа и драматично равенство за Десподов в дербито ПАОК-Арис

Петкратният футболист номер 1 на България Кирил Десподов изигра впечатляващи 75 минути в градското дерби на Солун между ПАОК и Арис от турнира за Купата на Гърция, завършило 1:1. Българският национал се включи активно в атаката на ПАОК, но имаше малшанса да пропусне дузпа още в началото на двубоя. Малко след това бе заменен от Йоргос Якумакис, който в крайна сметка донесе точката за тима си.

Пропуски, натиск и ключови намеси на вратаря

Десподов започна срещата на високо темпо и още в 12-ата минута създаде отлична възможност за Антонис Миту, чийто удар бе избит в корнер. ПАОК продължи натиска и след центриране на Андрия Живкович Воляко стреля с глава, но неточно. Последва пропуск на Михайлидис, преди съдията да отсъди дузпа за събаряне на Воляко. Българинът изпълни добре, но вратарят Йоргос Анастасиадис изби удара му.

В 35-ата минута стражът на Арис отново лиши Десподов от гол, след като българинът се освободи елегантно от двама защитници и стреля с глава. До почивката пазачът на Арис спаси удари на Магомед Оздоев и Антонис Миту, а попадение на Перес бе отменено.

Гол за Арис след паузата и напрежение около ВАР

Само две минути след подновяването на играта бившият футболист на Черно море Дуду Родригес вкара за Арис след прецизна контраатака с едно докосване. В 70-ата минута домакините поискаха дузпа, но ВАР прецени, че нарушение срещу Дуду е извън наказателното поле. Пет минути по-късно Десподов бе заменен от Йоргос Якумакис.

Късна драма и спорна ситуация при изравнителния гол

В 5-ата минута на добавеното време ПАОК все пак стигна до 1:1. След подаване от Тайсон Якумакис се оказа най-съобразителен и отбеляза, макар домакините да протестираха, че топката е напуснала терена преди решаващия пас. Съдиите не уважиха претенциите им.

Равенството оставя Арис с 10 точки от четири мача и трето място в единната група. ПАОК има 4 точки от три срещи и предстои домакинство на Марко на 17 декември. Форматът на турнира следва модел на УЕФА – 20 отбора в обща група, като четири продължават директно, а осем играят бараж.

Следващият сблъсък

Двата тима ще се срещнат отново на 7 декември, но този път в шампионата на Гърция и на стадион Тумба. Очаква се ново горещо солунско дерби.

