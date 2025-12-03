Христо Янев с драматични думи за ЦСКА и Любо Пенев

Треньорът на ЦСКА Христо Янев бе видимо доволен и щастлив от драматичното 2:1 над Локо Пловдив.

„Така трябва да бъдем всички – да бъдем смирени като хора. За Бат Любо мога да кажа само хубави неща – бил ми е президент, треньор и съм играл заедно с него. Имал съм късмет да играя заедно с него.

Взимал съм най-доброто от него. Най-важното е характера, който той ни е предал на нас, сега да го използва и да се бори, защото ние като общество трябва да разберем, че имаме нужда от такива личности – и Хубчев, и Михайлов.

Това са хора, които са ни мотивирали и са ни давали надежда за онова, което ние искаме като по-младо поколение. Трябва ние сега като хора, чийто глас се чува, да направим нещо в тяхна подкрепа, да се обединим и по някакъв начин, ако можем да помогнем, да го направим“, каза Янев по повод кампанията в подкрепа на Любослав Пенев.

„Искам да поздравя момчетата за победата. Единствено и само с характер успяхме – с вяра и увереност, и това, че не се предадохме докрая. Това е нещо, което искаме този отбор да има като начин на игра. Дори, когато не играем добре, както през второто полувреме, да успяваме да печелим такива мачове и да запазим увереността си. Понякога футболните качества са важни, но най-важно е желанието, мотивацията и характерът, който носиш в себе си“, коментира наставникът на ЦСКА.

„Поздравявам и отбора на Локомотив Пловдив, който ни затрудни в по-голяма част от второто полувреме. Затвори някои пространства, които в предните мачове имахме и ни подложи на напрежение в последните минути“, продължи Христо Янев.

„Обичаме във всеки мач да подхождаме спрямо противника. Ясно е, че влизаме в поредица от мачове. Днес спечели духът, спечели характерът и сплотеността на отбора. Това е нещо, което трябва да ни кара да вярваме в себе си“, добави той.

„Мога да кажа, че Питас днес игра много добре. Създаде ситуацията за първия гол, създаде ситуацията за дузпата. Участва много във фаза защита“, каза още Янев

„Мисля, че това, което се прави е много хубаво. Обръщаме внимание на цялата червена общност и да разберат, че ние сме едно цяло“, допълни треньорът на ЦСКА по повод новия фен магазин на клуба.

