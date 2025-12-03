ЦСКА и Локомотив Пд пеят за Любо Пенев тази вечер

Феновете на ЦСКА и Локомотив Пловдив ще изразят своята подкрепа за Любослав Пенев в 9-ата минута на предстоящия мач от 18-ия кръг на Първа лига. Срещата стартира в 18:00 часа.

ЦСКА е отправил предложение на делегата на мача срещу Локомотив Пловдив - Неделчо Михайлов, срещата да бъде прекъсната в 9-ата минута като знак на уважение и подкрепа към легендата на "червените".

Както е известно, Пенев в момента е в клиника в Германия, където се бори с коварно заболяване.

Изборът на деветата минута символизира номера "9", който Пенев носи през по-голямата част от своята кариера.

Утре (4 декември) от "червения" клуб ще представят данни и цифри за събраните средства за лечението на Любослав Пенев по кампанията, която организира Фондация ЦСКА.

