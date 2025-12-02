Манчестър Сити надигра Фулъм и стана втори във Висшата лига

Отборът на Манчестър Сити надигра като гост Фулъм с 5:4 в двубой от 14-и кръг на Висшата лига. "Гражданите" имаха аванс 5:1 в началото на второто полувреме, но допуснаха три гола в оставащото до края на мача време. В крайна сметка съставът воден от Пеп Гуардиола успя да се поздрави с победата.

В 17-ата минута Жереми Доку центрира остро в наказателното поле, където Ерлинг Холанд от воле вкара своя гол номер 100 във Висшата лига.

Рубен Диаш пусна към Ерлинг Холанд в центъра, а норвежецът изведе Тижани Райндерс, който останал очи в очи с Лено не сбърка за 0:2.

В края на първата част Манчестър Сити "удари" за трети път. Райндерс центрира от корнер, Лено боксира, но топката попадна на крака на Фил Фодън, който изстреля снаряд от дъгата на наказателното поле - 0:3.

Фулъм върна един гол в добавеното време на първата част. Хари Уилсън сви топката към Емил Смит Роу, който с глава матира Джанлуиджи Донарума.

В началото на втората част Доку проби отляво и пусна пас към Холанд в наказателното поле, където норвежецът успя да продължи към непокрития Фил Фодън, който се разписа за 1:4.

Защитата на Фулъм не се справи с изнасянето на топката в 54-ата минута, което позволи на Жереми Доку да отнеме и между двама да стреля технично към вратата на Лено и с помощта на рикошет в Сандер Берге "гражданите" отбелязаха нов гол във вратата на лондончани.

В 57-ата минута Алекс Иуоби стреля от границата на наказателното поле, пращайки топката в долния ляв ъгъл на вратата, пазена от Донарума - 2:5.

В 72-ата минута Рубен Диаш сбърка, подарявайки топката на Самуел Чуквуезе, който я прати в мрежата. Попадението бе дълго разглеждано с ВАР за засада преди да бъде потвърдено.

"Котиджърс" се доближиха на един гол от Ман Сити в 78-ата минута, когато след корнер топката стигна до Чуквуезе и той я изстреля мощно във вратата на Донарума, който нямаше шанс да улови - 4:5.

В 84-ата минута играчите на Фулъм имаха претенции за дузпа за нарушение срещу Асаре, но те не бяха уважени.

След тази победа Манчестър Сити вече има 28 точки и се намира на второ място във временното класиране, отбелязва "Топ спорт". Водачът Арсенал има 30 и мач по-малко. Фулъм е 15-и със 17 точки.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com