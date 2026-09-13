Нов трансфер изравни рекорд във Висшата лига
Фернандес ще стане поредното попълнение в халфовата линия на Сити
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Фернандес ще стане поредното попълнение в халфовата линия на Сити
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