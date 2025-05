Ужасяващ инцидент в Ливърпул. Движението е блокирано

Ужасяващ инцидент в Ливърпул.

По време на празненствата, посветени на 20-ата титла на клуба във Висшата лига, се случи сериозен инцидент, след като автомобил се вряза в тълпата в центъра на града.

Очевидци съобщават пред GB News, че инцидентът е станал близо до кръстовището на Дейл Стрийт и Уотър Стрийт, където хиляди фенове се бяха събрали, за да отпразнуват триумфа на отбора.

От полицията на Мърсисайд потвърдиха:

„Бяхме уведомени малко след 18:00 ч. днес, понеделник, 26 май, за инцидент, при който автомобил се е ударил в група пешеходци на улица Water Street. Колата е спряла на място, а мъж е бил задържан. Екипи на спешна помощ са на място. Ще предоставим допълнителна информация, когато бъде налична.“

На място има полицейски кордон, а движението е блокирано, докато се извършва разследване и се оказва помощ на пострадалите.

Car rams into fans during Liverpools trophy parade.



